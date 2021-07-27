Боевики «Талибана» обесточили Кабул

По данным энергетиков, боевики взорвали опоры линий электропередачи (ЛЭП) в Кегалае (провинция Баглан). При этом был обесточен не только Кабул, но и расположенные рядом населенные пункты.

Электричество в Афганистан поступает из Туркмении, Таджикистана и Узбекистана.

Сотрудники «Брешны» пока не смогли устранить последствия аварии.

Как сообщалось, ситуация в Афганистане серьезно обострилась из-за продвижения талибов, обусловленного полным выводом военных США из страны по решению президента Джо Байдена. Местные силовики оказались не способны сдержать бойцов «Талибана», и в руках у последних оказалось до 85% территории страны.