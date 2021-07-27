Алкогольный гигант начал заправлять машины остатками виски

Шотландский алкогольный гигант по производству виски Glenfiddich придумал, как сделать свое предприятие безотходным и внести вклад в спасение природы от глобального потепления. Компания начала заправлять грузовики переработанными остатками сырья и жидкого мусора, сообщает портал ndtv.com.

Предприятие Glenfiddich установило специальные заправочные станции на своем заводе в Даффтауне на северо-востоке Шотландии, в которые поступает биогаз со сверхнизким содержанием углерода, полученный из жидких отходов. Технология выработки экологичного топлива принадлежит материнской компании Glenfiddich — бренду виски William Grant&Sons. Ранее завод занимался продажей оставшегося после соложения зерна на производство высокобелковых кормов для крупного рогатого скота.

Биогаз применяется в трех специально переоборудованных грузовиках от фирмы Iveco, которые перевозят продукцию Glenfiddich от предприятия в Даффтауне до мест розлива и упаковки в центральной и западной Шотландии. Всего в автопарке компании 20 грузовиков, которые в дальнейшем планируют также полностью перевести на биогаз.

По данным предприятия, использование топлива из отходов при выпуске виски сокращает выбросы CO2 от автомобилей примерно на 95 процентов по сравнению с транспортом на дизельном и другом ископаемым топливе. Каждый грузовик на биогазе, по подсчетам Glenfiddich, уменьшит объем парниковых газов с завода на 250 тонн в год. Кроме того, производитель алкоголя рассчитывает расширить свою сеть заправок для транспорта других компаний.