За время пандемии в мире скончались восемь действующих глав государств и правительств

За период с начала 2020 года до середины июля 2021 года в мире погибли или умерли восемь находившихся у власти национальных лидеров. По подсчетам РБК, это число является рекордным по меньшей мере за последние два десятилетия.

Так, в начале июля был убит в собственной резиденции президент Гаити Жовенель Моиз. В апреле от ранений, полученных в бою с повстанцами, погиб президент Чада Идрис Деби, возглавлявший страну с 1990 года.

Еще два африканских лидера — президент Танзании Джон Помбе Джозеф Магуфули и президент Бурунди Пьер Нкурунзиза — скончались от болезней. По данным СМИ, они оба болели коронавирусом.

Также от болезней умерли премьер-министр Бахрейна Халифа бен Сальман Аль Халифа (в ноябре 2020 года) и премьер-министр Королевства Эсватини Мандвуло Амброзе Дламини (в декабре 2020 года). Также за последние два года скончались два премьер-министра Кот д’Ивуара: 8 июля 2020 года умер Амаду Гон Кулибали, которому стало плохо после заседания совета министров, а перед ним, в марте того же года, умер от рака Амед Бакайоко.

В 2018–2019 годах умерли или были убиты пять лидеров государств, в 2016–2017 годах — четверо. В 2003–2004 годах по разным причинам скончались сем глав государств или правительств.