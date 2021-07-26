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ВСУ должны готовиться к силовому освобождению Донбасса — Грымчак

Юрий Грымчак

Вооруженным силам Украины (ВСУ) следует готовиться к силовому захвату неподконтрольных районов в Донбассе, если мирные переговоры на этот счет зайдут в тупик. Об этом в интервью изданию Obozrevatel заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий страны Юрий Грымчак.

По его словам, страна должна быть готова к развитию силового сценария в регионе уже в ближайшей перспективе, но при этом политико-дипломатический путь разрешения конфликта остается приоритетным. «Армию надо готовить к возможному применению оружия для освобождения своей территории. Насколько я понимаю, это сейчас и происходит», — призвал Грымчак.

Он добавил, что скорое участие жителей Донбасса в российских парламентских выборах указывает на опасную для украинских властей тенденцию. «Это означает фактическое поглощение этой оккупированной территории», — считает экс-чиновник.

26 июля, 2021 | Category: Новости, Россия, Украина
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