Военная техника окружила здание парламента Туниса

Здание парламента Туниса окружила военная техника через несколько часов после того, как президент страны Каис Саид отправил в отставку премьера Хишама аль-Мешиши и заморозил работу парламента, передает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Местные жители, собравшиеся возле здания, встретили прибытие военной техники приветственными возгласами и пением национального гимна.

Тунисское издание Tunisie Numerique со ссылкой на осведомленный источник пишет, что глава государства запретил спикеру парламента и 64 депутатам, против которых ведутся судебные дела, выезжать из страны. Премьера Туниса, по данным издания, вывели из резиденции и увезли в неизвестном направлении.

Также сообщается, что президент Туниса назначил начальника президентской гвардии Халеда Яхьауи исполняющим обязанности главы МВД.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Туниса Каис Саид снял с должности премьера и приостановил работу парламента после прошедших в воскресенье акций протеста против правительства.