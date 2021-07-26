Відставка заступника генпрокурора Мамедова пов’язана з небажанням влади Зеленського притягнути Росію до відповідальності в міжнародних судах

Скандальна відставка заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова пов’язана з небажанням нинішньої української влади притягнути Росію до відповідальності в міжнародних судах.

Про це повідомляє джерело «Главкома» в прокуратурі.

Зокрема, однією з причин звільнення Мамедова співрозмовник називає відмову фабрикувати справи проти представників опозиції й перекладати відповідальність за воєнні злочини з Російської Федерації на колишнє керівництво держави.

Йдеться саме про ті справи, у яких за даними експертиз і слідчих дій відомство довело провину вищого керівництва РФ.

Мамедов очолював Департамент нагляду в кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. Це відомство було створено ще за каденції Петра Порошенка. Понад 50 слідчих збирали матеріали про злочини РФ на території України, зокрема про відкрите вторгнення під час подій в Іловайську та інші спецоперації РФ. Відділ Мамедова систематично скорочували, зменшуючи кількість слідчих. У червні ж і самого Мамедова усунули від керівництва департаментом. Згодом його позбавили доступу до державної таємниці.

Раніше юридична компанія Міллер, яка представляє інтереси ексзаступника Генпрокурора, заявляла про систематичний тиск на нього з боку Офісу генерального прокурора та Служби безпеки.

Нагадаємо, глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова позбавила свого заступника Гюндуза Мамедова керівництва над так званим «Департаментом війни», а пізнше забрала решту повноважень. За словами генпрокурорки, приймаючи це рішення, вона керувалася «листами від СБУ».

https://newsua.one/news-politics/dzherelo-v-prokuraturi-povidomilo-s-51847.html