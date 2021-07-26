В США за неделю 430 человек погибли в инцидентах со стрельбой

Согласно информации компании, в течение семи дней в стране произошло не менее 915 перепалок с применением огнестрельного оружия. Не менее 430 человек умерли, более тысячи жителей получили ранения разной степени тяжести. При этом число жертв и пострадавших от подобных происшествий в США растет каждый месяц.

По данным исследователей, за 2020 год инциденты со стрельбой унесли жизни более 43 тысяч американцев. Это максимальный показатель за все время с начала проведения наблюдений. В 2021 году уже 24 тысячи человек стали жертвами огнестрельного оружия в стране. По оценкам ABC, показатели смертности в этом году превысят все предыдущие.