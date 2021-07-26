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В системе автопилота Tesla нашли интересный баг — она принимает луну за жёлтый сигнал светофора

Баг обнаружили после введения платной подписки.

21 июля Tesla объявила о запуске подписки (за 99–199 долларов в месяц), которая активирует функцию полного самоуправления электромобиля. Похоже, что система по-прежнему имеет ряд недостатков.

В сети распространились сообщения и видеоролики, на которых автопилот ошибочно принимает луну за жёлтый сигнал светофора и замедляет движение. Некоторые пользователи обратились лично к Илону Маску.

«Привет, Илон Маск. Возможно вашей команде стоит обратить внимание на то, как луна обманывает систему автопилота. Машина думает, что это жёлтый сигнал светофора и сбрасывает скорость.»

Каждый раз когда луна фиксируется камерами, встроенная система FSD показывает на экране мерцающий сигнал светофора и не даёт электромобилю разогнаться, даже на свободной дороге. Следует отметить, что в большинстве таких случаев луна жёлтая и довольно низкая.

С 2020 года функциями автопилота и помощи водителю (ADAS) оснащаются все модели Tesla. Обзор до 250 метров обеспечивают широкоугольные камеры, ультразвуковые датчики и радар, функционирующий в условиях плохой видимости.

В июне Tesla представила самую быструю модель S Plaid — она разгоняется до 320 км/ч и может запустить Cyberpunk 2077 в 60 fps.

26 июля, 2021 | Tags: , | Category: США
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