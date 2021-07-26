США планують оголосити про завершення військової місії в Іраку Энтони Маки и Дэвид Харбор сыграют в смешной хоррор-комедии «У нас призрак» » В системе автопилота Tesla нашли интересный баг — она принимает луну за жёлтый сигнал светофора Баг обнаружили после введения платной подписки. 21 июля Tesla объявила о запуске подписки (за 99–199 долларов в месяц), которая активирует функцию полного самоуправления электромобиля. Похоже, что система по-прежнему имеет ряд недостатков. В сети распространились сообщения и видеоролики, на которых автопилот ошибочно принимает луну за жёлтый сигнал светофора и замедляет движение. Некоторые пользователи обратились лично к Илону Маску. «Привет, Илон Маск. Возможно вашей команде стоит обратить внимание на то, как луна обманывает систему автопилота. Машина думает, что это жёлтый сигнал светофора и сбрасывает скорость.» Каждый раз когда луна фиксируется камерами, встроенная система FSD показывает на экране мерцающий сигнал светофора и не даёт электромобилю разогнаться, даже на свободной дороге. Следует отметить, что в большинстве таких случаев луна жёлтая и довольно низкая. С 2020 года функциями автопилота и помощи водителю (ADAS) оснащаются все модели Tesla. Обзор до 250 метров обеспечивают широкоугольные камеры, ультразвуковые датчики и радар, функционирующий в условиях плохой видимости. В июне Tesla представила самую быструю модель S Plaid — она разгоняется до 320 км/ч и может запустить Cyberpunk 2077 в 60 fps.