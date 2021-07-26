Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 164 При Хомчаке началась полная безнаказанность российских беспилотников над Украиной — Роман Доник » В Китае представили первый процессор на независимой архитектуре LoongArch Он демонстрирует производительность на уровне Core i3-8109U / Core 2 Quad Q9500 / Core i5-750. В апреле 2021 года стало известно, что в Китае создали процессорную архитектуру LoongArch, которая не зависит от x86 и ARM. Теперь компания Loongson выпустила серийный процессор на её базе, а в сети появились первые тесты. Loongson 3A5000 — это четырёхъядерный 12-нм чип с тактовой частотой 2,3 ~ 2,5 ГГц. Отмечается, что он обеспечивает повышение производительности на 50% по сравнению с предыдущими процессорами компании на базе MIPS, при этом потребляет меньше энергии и поддерживает оперативную память DDR4-3200. Несмотря на заявленную производительность на уровне Ryzen первого поколения, бенчмарки показывают, что она скорее сопоставима с Phytium FT-2000 на базе ARM, двухъядерным Intel Core i3-8109U или четырёхъядерными Core 2 Quad Q9500 / Core i5-750. С тестом C-Ray процессор справился за 393 секунды, а в бенчмарке Perl показал результат 0,2385. В SciMark 2 он уступил чипу Intel Core 7-го поколения i5-7200U примерно в 2 раза. Сравнение с Intel Core i5-7200U в SciMark 2

Тем не менее это всё равно шаг вперёд для Китая, находящегося под санкциями. Процессор не зависит от американских патентов и поддерживает запуск существующего программного обеспечения через встроенный транслятор.