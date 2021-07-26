В Китае полностью запрещен майнинг любой криптовалюты

Китайские власти, активно развивающие и тестирующие технологию государственной цифровой валюты, продолжают политику ограничения майнинга криптовалюты на территории страны. Провинция Аньхой стала последним регионом Китая, в котором государство ввело запрет на поставку электроэнергии на майнинговые фермы, генерирующие биткоин.



Формальным поводом для запрета стал дефицит электричества в провинции, однако свое намерение полностью запретить майнинг криптовалюты власти Китая обнародовали еще в мае текущего года. Теперь главная энергетическая сетевая корпорация Китая (SGCC) направила требование остановить майнинг во все провинции страны.

До начала масштабной политики властей по остановке добычи криптовалюты в Китае было сконцентрировано до 70% мировых майнинговых ресурсов, добывающих биткоин. На сегодня, по данным экспертов, в Китае остановили работу 90% майнинговых ферм.

Власти провинции Аньхой также объявили, что в ближайшем будущем будет реформирована и система ценообразования на отпускаемую электроэнергию, что позволит ликвидировать возникший дефицит на энергетические ресурсы.

Репрессии против майнинговых компаний привели к оттоку «цифровых шахтеров» из Китая и переносу мощностей в другие страны. В настоящее время нет информации о поддержке инициативы Китая властями других стран.