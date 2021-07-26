Ученые: у перенесших коронавирус людей снижается уровень интеллекта

Ученые из Великобритании опубликовали в медицинском журнале The Lancet результаты исследования, которые свидетельствуют о том, что коронавирус негативно сказывается на уровне интеллекта.

По их данным, ухудшение интеллекта сохраняется и после выздоровления, и это в том числе касается тех, кто переболел Covid-19 в легкой форме.

Основной задачей британских ученых было выяснить, связано ли ухудшение когнитивных показателей именно с Covid-19, поскольку после коронавируса многие люди жалуются на проблемы с памятью и концентрацией, тревожность, головную боль и другие негативные симптомы.

Кроме того, потерю обоняния ученые также связывают с нарушениями работы центральной нервной системы.

В исследовании приняли участие 81 337 человек. В период с января по декабрь 2020 года они прошли тесты на уровень интеллекта Great British Intelligence.

Из всей выборки перенесли коронавирус различной степени тяжести 12 689 человек. 275 человек прошли тест до болезни и после.

Исследователи проанализировали полученные данные и сравнили результаты людей, переболевших коронавирусом, с показателями здоровых людей, учитывая такие факторы, как пол, возраст, раса, уровень образования, доход и другие характеристики.

Было установлено, что люди, перенесшие Covid-19, продемонстрировали заметный когнитивный дефицит — они хуже справлялись с тестом на интеллект по сравнению с теми, кто не болел. Особенно это было видно по заданиям, требующим планирования, принятия решений и абстрактного мышления.

Наибольший дефицит умственных способностей был зафиксирован у людей, которые во время лечения были госпитализированы.

Ученые призывают научное сообщество к более тщательному изучению связи между состоянием мозга и коронавирусом.