Ученые раскрыли тайну марсианского метана: почему газ в атмосфере то есть, то его нет

Газ метан может возникать в результате геологических процессов, но на Земле львиная его доля формируется в ходе жизнедеятельности живых существ, то есть метан является косвенным признаком жизни. Поэтому, когда в 2014-м аппарат Curiosity обнаружил в атмосфере Марса очень малые, но подтвержденные объемы метана, это вызвало ажиотаж в научной среде. Что если под поверхностью красной планеты скрыты колонии активных микробов? Но затем на орбиту Марса прибыл аппарат Trace Gas Orbiter от ЕКА и не нашел ни молекулы метана.



Для Curiosity обнаружение метана – побочная задача, выполненная при помощи лазерного спектрометра, который анализирует наличие примесей в атмосфере только рядом с марсоходом. А Trace Gas Orbiter несет на борту куда более совершенные инструменты и смотрит на планету с орбиты, в глобальном масштабе. Ученые из НАСА и Европы неоднократно проверили оба измерительных устройства и ошибки не выявили. Метан на Марсе есть, но его нет.

Разгадка нашлась в режиме работы систем: спектрометр Curiosity энергоемкий и потому включается по ночам, когда остальные приборы пребывают в спящем режиме. Аппаратура Trace Gas Orbiter, напротив, анализирует прохождение света через атмосферу, измерения производятся только во время светового дня. Когда спектрометр Curiosity тоже включили днем, он показал отсутствие метана – едва заметный ночью, утром из-за движения тепловых потоков этот газ перемешивается и окончательно «растворяется» в атмосфере Марса.

Но здесь возникает новая загадка: Curiosity фиксировал средний уровень метана в 0,5 частей на 1 млрд с периодическими всплесками до 20 частей на 1 млрд. Если газ рассеивается днем, то откуда он попадает в атмосферу ночью? В теории, метан может существовать до 300 лет, пока солнечное излучение не разрушит его молекулярные связи. Не исключено, что на Марсе действуют неизвестные процессы, которые не позволяет выделяемому метану концентрироваться, приводят к его быстрому разрушению, но мы о них пока ничего не знаем.