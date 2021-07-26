У китайской армии появился аналог американской противотанковой ракеты Javelin

Китайская армия приняла в эксплуатацию противотанковые ракеты HJ-12, которые называют копиями американских Javelin. Это стало известно благодаря фотографиям с учений, которые командование Тибетского военного округа опубликовало в Wechat.

Китай впервые показал противотанковый комплекс HJ-12 в 2014 году. Он работает по принципу «выстрелил и забыл», как и американские Javelin. Это значит, что инфракрасная головка самонаведения захватывает цель еще до пуска.

В прошлом году Norinco — производитель HJ-12 — объявил о начале экспорта комплексов за границу. Но использует ли сама китайская армия HJ-12 до сих пор не было точно известно.

Командование Тибетского военного округа на прошлой неделе опубликовало в Wechat фотографию с учений, на которой солдат несет противотанковую ракету. В ней китайские СМИ узнали HJ-12. Длина ракеты — 1,25 метра, а диаметр — 13,5 сантиметра. Ее дальность составляет четыре километра днем и два — ночью.

HJ-12 может пробивать до 1100 миллиметров стальной брони. Этого достаточно, чтобы пробить броню любого основного боевого танка в мире.