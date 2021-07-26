США планують оголосити про завершення військової місії в Іраку

Домовленість про виведення військ США з Іраку планують підписати президент США Джо Байден та прем‘єр-міністр Іраку Мустафа Аль-Хадімі у Вашингтоні в понеділок, заявив високопосадовець Білого дому.

Через більш ніж 18 років перебування американських військ Іраку, сили буде виведено з країни до 2021 року. Присутність США буде спрямовано на навчання та підтримку сил Іраку.

«Ніхто не оголошуватиме, що місію виконано. Мета — це тривала поразка ІДІЛ, — заявив пресі посадовець перед візитом Хадімі. — Якщо подивитись на те, що було, коли діяли гелікоптери «Апачі», а спец сили США проводили регулярні операції, відбулась значна еволюція. Тому до кінця року, гадаю, ми зможемо справді офіційно перейти до консультування та розбудови».

Наразі в Іраку перебуває 2 500 американських військових.

Ірак оголосив перемогу проти бойовиків Ісламської держави в 2017 році. Однак, група утримала присутність в регіоні і проводить дестабілізаційні дії, включаючи атаки терористів-смертників на ринку в Іраку минулого тижня, під час яких загинуло щонайменше 30 осіб, пише «Голос Америки».

Президент Байден раніше заявляв про намір вивести війська також і з Афганістану. Виведення війсь з Іраку та Афганістану знаменуватиме собою завершення двох тривалих військових операцій США.

В статті використано інформацію Reuters.