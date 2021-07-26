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Принцу Гарри намекают, что пора возвращать долги

Он занял у Чарльза внушительную сумму на безбедную жизнь в США до конца лета 2021 года.

До конца лета: принцу Гарри намекают, что пора возвращать долги

Недавно стало известно о том, что 36-летний принц Гарри получит за свою будущую автобиографическую книгу гонорар в размере 20 миллионов долларов США. Однако всю сумму он вряд ли сможет оставить себе.

Дело в том, что деньги на переезд из хмурой Великобритании в солнечную Калифорнию ему и его семье дал 72-летний принц Чарльз — отец Гарри и Уильяма.

Приближенные к королевской семье намекают на то, что блудному сыну пора бы отдать внушительную сумму долга своему папе. Речь идет о нескольких миллионах фунтов стерлингов, которые Гарри занял у отца до конца этого лета.

Но, кажется, сын не спешит закрывать свои задолженности перед родителями досрочно. Примечательно, что в США Гарри, кстати, переехал как раз, чтобы обрести финансовую независимость и самостоятельность.

В 2020 году он рассказывал о том, что из Дворца его больше никто не спонсирует. Хотя в этом есть лишь доля правды, считают эксперты, но явных проблем с деньгами у его семьи сегодня нет.

«Гарри обладает действительно внушительным жизненным опытом. Он был и солдатом, и уважаемым членом королевской семьи. Однако он должен проявить себя еще и настоящим мужчиной, отдав свои долги», — рассказал инсайдер, приближенный ко Дворцу, изданию The Daily Express.

Источник фото: Legion-Media

26 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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