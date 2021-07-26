При Хомчаке началась полная безнаказанность российских беспилотников над Украиной — Роман Доник

Теплым воскресным вечером, давайте еще поговорим с вами про здобуття Руслана Борисовича Хомчака.

Самое жЫрное достижение главкома, за последние несколько месяцев, это то, что шутка: «ПВО похожи на волосы на лобке. Прикрывают, но не защищают», больше не шутка. Это реальность.

Несколько месяцев назад россияне проапгрейдили свои «Орлан-10». Судя по всему, камеру поставили получше и подняли потолок полета минимум на 500 метров. То есть, сейчас, это минимум 5500 метров над уровнем моря. С тех пор Орланы массово висят над линией фронта. До этого збройныки сбили Орлан в 18 году пуском ЗРК (зенитно ракетный комплекс) «Оса». Поэтому россияне побаивались наглеть и всячески маскировались, то под ОБСЕ, то еще под что то.

А вот уже два месяца безнаказанно, практически висят над нашими позициями. Проблема в том, что потолок у ракет «Осы» 5000 метров над уровнем моря. То есть за пару месяцев несколько пусков было и они не смогли поразить БПЛА. А все ЗРК, которые можно применять эффективно на высоте более 5 км, можно использовать только по разрешению главкома. Хомчака. Вы уже поняли? Мысль можно не продолжать?

За два месяца, минимум 5-7 доповидей сделали Хомчаку по поводу полного доминирования российских БПЛА в воздухе. Знаете, какая реакция? Никакой. Зеро. Ноль. Знаете, сколько было сбито орланов ЗРК «старшего начальника»? Зеро. Ноль. «Денег нет, но вы держитесь».

Или может мы тут все пропустили закупку новых ЗРК? Ах нет, не пропустили. Денег нет, все на парад уходит. Войну выигрывает тот, кто развивается. Развивается и в результате этого имеет преимущество. С 14 года мы имели локально преимущество по многим вещам. По волонтерскому софту, по видеонаблюдению, по снайперскому вооружению. По БПЛА. И много разных вещей. Все это обкатывалось, как волонтерка и потом заходило в МО. А потом все остановилось.

Бесконечные разговоры про стандарты НАТО и ничего реального. А россияне наоборот, откатились, перегруппировались и выкатили апгрейд. И теперь плюют свысока, потому что главнокомандующий боится применять ЗРК. В следующих выпусках, мы с вами поговорим о связи, об управлении и о РЭБе. Кстати, на Светлодарке опять российский комплекс РЭБ «житель» появился. Два года назад уничтожили комплекс, россияне боялись появляться. А сейчас вот перестали бояться. А и правда, чего им бояться? Вон Орланы два месяца 24/7 висят над нашими позициями и хоть бы хны.