В ЕС предупредили о «пандемии одиночества» Ольга Сумская показала стильные образы со съемок » Появился новый «катастрофический» кадр со съемок экшена «Миссия: невыполнима 7» Кристофер Маккуорри сделал селфи внутри перевернувшегося вагона. Режиссер шпионского боевика «Миссия: невыполнима 7» Кристофер Маккуорри выложил в Instagram новую фотографию со съемок. Это черно-белый снимок внутри перевернувшегося вагона поезда, который станет одной из локаций сюжета. Подробности пока неизвестны, но поезд уже мелькал на других промо продолжения франшизы о супершпионе Итане Хоуке. В апреле Тома Круза засняли на крыше железнодорожного состава. Напомним, помимо Круза в седьмой части задействованы Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг. Релиз блокбастера намечен на май 2022-го. Источник фото: Legion-Media