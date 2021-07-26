Появился новый «катастрофический» кадр со съемок экшена «Миссия: невыполнима 7»

Кристофер Маккуорри сделал селфи внутри перевернувшегося вагона.
Режиссер шпионского боевика «Миссия: невыполнима 7» Кристофер Маккуорри выложил в Instagram новую фотографию со съемок.
Это черно-белый снимок внутри перевернувшегося вагона поезда, который станет одной из локаций сюжета.
Подробности пока неизвестны, но поезд уже мелькал на других промо продолжения франшизы о супершпионе Итане Хоуке. В апреле Тома Круза засняли на крыше железнодорожного состава.
Напомним, помимо Круза в седьмой части задействованы Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон, Саймон Пегг.
Релиз блокбастера намечен на май 2022-го.
Источник фото: Legion-Media
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