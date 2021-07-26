Настольный планинг и ежедневник: выбор и особенности

Печатная продукция сегодня остается востребованной и актуальной, при этом она представлена в широком разнообразии. Это могут быть блокноты, ежедневники, планинги, записные книжки и тетради, альбомы для рисования и т.д. При выборе стоит учесть ряд факторов, среди которых не только известность бренда, цена и практичность, но и целевое назначение, стилистическое оформление, толщина, цвет и др.

Для чего нужен настольный планинг?

Если деловой человек привык четко планировать свой день, то ему подойдет специальный планировщик. Изучив предлагаемый ассортимент, смотрите тогда планинг настольный, который размещают на рабочем столе.

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Настольный планинг – это удобный в применении и функциональный еженедельник увеличенного формата. Он может отличаться типом обложки (с плотной подложкой или без нее), креплением страниц, внутренним и стилистическим оформлением, наличием дополнительных блоков для заметок и другими особенностями.

По сравнению с классическим блокнотом у такого планировщика больше места для ведения записей, что оптимально подходит для занятого делового человека. Он размещается на столе, поэтому всегда под рукой, что позволит сэкономить время для выполнения пометок.

Как подобрать подходящий блокнот?

Кроме настольных моделей, большой популярностью пользуются ежедневники с разным внутренним наполнением. При этом они бывают разного формата, с датированными/недатированными страницами и с оригинальным дизайном.

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Идеальный блокнот для каждого свой, но при покупке стоит обратить внимание на такие факторы:

формат (маленький, средний, большой);

целевое назначение;

качество бумаги;

внутреннее исполнение;

дизайн и цвет обложки;

стоимость и марка производителя.

Правильно подобранный блокнот станет полезным помощником не только для грамотного планирования рабочего дня, но и других целей. Он часто используется в учебном процессе школьниками и студентами для записи домашнего задания, расписания и других пометок.

Для ведения домашнего хозяйства, записи рецептов и дневного распорядка блокнота пользуются спросом у домохозяек. Для творческих людей оптимально подходят тетради для записей или альбомы для рисования, представленные в широком ассортименте и на любой вкус.

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