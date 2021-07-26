NASA выбрало Falcon Heavy вместо SLS для запуска межпланетной станции к Европе

NASA

NASA выбрало сверхтяжелую ракету-носитель Falcon Heavy частной космической компании SpaceX взамен ракеты SLS для запуска в космос новой межпланетной станции Europa Clipper. Она будет отправлена в октябре 2024 года для изучения ледяного спутника Юпитера Европы. Об этом сообщается на сайте агентства.

Europa Clipper займется исследованиями Европы — крупного ледяного спутника Юпитера, обладающего глобальным подповерхностным океаном, который сохраняется в жидком виде благодаря приливным силам со стороны газового гиганта. Из-за трещин в коре на спутнике неоднократно наблюдались гейзеры, а на его дне могут идти гидротермальные процессы, которые способны создать благоприятные условия для развития микробиологической жизни. Аппарат картографирует поверхность Европы, определит состав и толщину ледяной коры, а также состав и свойства океана.

Станция будет оснащена двумя солнечными батареями и девятью приборами: магнитометр, анализаторы пылевых частиц и плазмы, радар, спектрографы, спектрометры и камеры. В настоящее время ведется создание и испытание элементов Europa Clipper, а сборка станции в единое целое и комплексные испытания начнутся в следующем году.

Первоначально Конгресс обязывал NASA отправить Europa Clipper при помощи разрабатываемой сейчас двухступенчатой сверхтяжелой ракеты-носителя SLS (Space Launch System), однако дороговизна подобного запуска и сложности при создании ракеты привели к отказу агентства от SLS в начале этого года. После этого NASA начало поиск другой ракеты-носителя среди космических компаний.

23 июля 2021 года агентство объявило, что выбрало ракету сверхтяжёлого класса Falcon Heavy частной компании SpaceX для запуска в космос Europa Clipper. Он должен состояться в октябре 2024 года со стартового комплекса в Космическом центре имени Кеннеди. Общая сумма пускового контракта составила около 178 миллионов долларов. Ожидается, что после запуска станция совершит гравитационный маневр у Марса в феврале 2025 года, у Земли — в декабре 2026 года и прибудет к Юпитеру в апреле 2030 года.