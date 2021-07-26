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Майли Сайрус снялась в просвечивающем грудь топе в рекламе своей линии одежды

Американская певица Майли Сайрус привлекла внимание фанатов к собственной линии одежды с помощью фотографий, на которых она запечатлена в просвечивающем грудь топе. Соответствующая серия кадров появилась на ее странице в Instagram.

На размещенных в сети фото 28-летняя исполнительница позирует на диване, расположенном на веранде ее дома. Сайрус снялась в белом полупрозрачном топе и брюках такого же цвета с розовой надписью Miley is cancelled («Майли отменяется») и мультипликационным изображением обнаженной звезды на штанине. Ее образ дополнили черные ботинки на шнуровке, солнцезащитные очки и несколько цепочек на шее.

Публикация набрала больше 1,2 миллиона лайков. Поклонники оценили внешний вид певицы на рекламных кадрах в комментариях. «Королева», «Отличный мерч!», «Ты выглядишь потрясающе, люблю тебя», «Не могу дождаться, хочу купить такие же брюки!», «Безумно красивая», — писали они.

26 июля, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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