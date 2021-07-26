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Курс биткоина резко взлетел

В начале недели курс биткоина взлетел почти на 15 процентов. Ночью он вплотную приближался к 40 тысячам долларов, свидетельствуют данные портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам.

Максимальный курс за последние 24 часа составлял 39,28 тысячи долларов. По состоянию на 9:40 по московскому времени биткоин торгуется на уровне 38,88 тысячи долларов за монету.

Рост наблюдается и у остальных криптовалют. Так, Dogecoin подорожал на 15,3 процента, Ethereum — на 9,4 процента, Ethereum Classic — на 13,4 процента, Litecoin — на 10,4 процента.

26 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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