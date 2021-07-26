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Китай нанес удар по собственному нефтяному рынку

Независимая нефтеперерабатывающая компания Hengli Petrochemical Co. подозревается в уклонении от уплаты налогов в размере двух миллиардов долларов. Это может побудить китайское правительство к более пристальному вниманию к отрасли, пишет Bloomberg.

Китайская компания якобы выдавала продажи топлива, а именно бензина и дизеля, за нефтехимическую продукцию с более низким налогообложением. Такие обвинения — еще один удар по собственному нефтяному рынку Китая, отмечает издание.

Некоторые частные нефтеперерабатывающие предприятия в последние месяцы были привлечены к ответственности за уклонение от уплаты налогов, незаконную практику или нарушение экологических норм. Это повлекло за собой призывы к их национализации или закрытию.

На частников приходится четверть нефтеперерабатывающих мощностей страны. Новость о Hengli Petrochemical вызвала волнение на нефтяном рынке. Трейдеры задумались о риске продажи нефти компаниям, которые могут оказаться под более пристальным вниманием Пекина. Ситуация с Hengli Petrochemical спровоцирует новую волну государственных проверок и тщательного изучения деятельности частных нефтеперерабатывающих предприятий, считают эксперты.

Это не первая отрасль, в которую решили вмешается власти КНР. Ранее сообщалось, что Китай может предложить компаниям, работающим в сфере дополнительного школьного образования, стать некоммерческими организациями. Это лишь часть мер, которые могут разгромить 100-миллиардную высокотехнологичную индустрию образования в стране.

26 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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