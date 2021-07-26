Герой «Отряда самоубийц 2» оторвал себе руки в новом трейлере блокбастера

Перед релизом «Отряда самоубийц 2», до которого осталось меньше двух недель, создатели начали бомбардировать Сеть промороликами об отдельных персонажах.

Теперь киношники показали в деле одного из самых необычных членов команды — T.D.K. или The Detachable Kid. Это создание может отрывать свои конечности и использовать их в качестве дистанционного орудия.

Ролик демонстрирует, как он про просьбе Рика Флага посылает свои руки в атаку на поливающих отряд огнем солдат. Зрелище получилось в равной степени зрелищным и нелепым.

В фильме заняты Марго Робби, Джон Сина, Идрис Эльба и с десяток не менее примечательных актеров, которые воплотили режиссерское безумие на съемочной площадке.

Добавим, Джеймс Ганн ранее предупредил фанатов, чтобы они не привязывались к «самоубийцам», ведь они покажутся на экране, чтобы зрелищно умереть. Кто выживет, узнаем уже 5 августа.