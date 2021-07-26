Фильм «Готти» получит сиквел спустя четверть века

У гангстерской драмы «Готти», выпущенной в 1996 году, будет продолжение. Сценарий сиквела подготовят совместными усилиями Ник Валлелонга, работавший ранее над дорожной комедией «Зеленая книга», и Джордж Галло, автор «Аферы по-голливудски».

Утверждается, что Арманд Ассанте, сыгравший главную роль в оригинальной ленте, и получивший премию «Эмми», а также претендовавший на «Золотой глобус», собирается сниматься и в сиквеле с рабочим названием » Готти 2: Заключительная глава».

Телефильм «Готти» был представлен зрителям телеканалом HBO. В нем рассказывалось о восхождении Джона Готти к вершинам власти в криминальной семье Гамбино до того момента, как его осудили за рэкет и убийство в 1992 году. Роберт Хармон снял фильм, в котором также участвовали Уильям Форсайт и Энтони Куинн.

Продюсерами «Готти 2» являются Арнольд Рифкин («Слезы солнца») и Джонни Арреола из Vision Studios. Режиссер еще не назначен, у картины пока нет дистрибьютора и утвержденного съемочного графика.

Сын Джона Готти выступит в качестве консультанта фильма и предоставит доступ к семейным архивам, на основе которых авторы проекта в дальнейшем намереваются снять и документальный фильм.