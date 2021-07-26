ЕСПЧ отклонил требование России к Украине возобновить подачу воды в Крым

КИЕВ – Министр юстиции Украины Денис Малюська считает, что поданная российской Генпрокуратурой жалоба на Украину в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) «обречена на поражение» и нужна лишь для «промывания мозгов».

«Судя по пресс-релизу Генпрокуратуры страны-агрессора, а также их МИД, Россия перепутала ЕСПЧ с шоу на российском телевидении – в судебном заявлении выложили все мифы российской пропаганды. Совсем бессмысленным такой поступок не назовешь – у них появится дополнительная медиа площадка для промывания мозгов и медиа-повод. Но с юридической точки зрения – их ожидает неминуемое поражение», – отметил Денис Малюська на своей странице в Фейсбуке.

Российская Федерация 20 июля обратилась в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Как сообщили в Генпрокуратуре РФ, «в жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке», отмечает ТАСС.

Политики, социальные сети об иске

В социальных сетях и официальных сообщениях подчеркивается, что российские власти впервые за всю историю страны подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) межгосударственную жалобу.

Как отметил на своей странице в Фейсбуке заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина, Европейский суд по правам человека принял российское заявление, но «отказал в применении обеспечительных мер по правилу 39 регламента».

Речь идет о требовании к Украине прекратить «вопиющие нарушения, такие как блокировка поступления пресной воды в Крым, ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке, запрет вещания русскоязычных телевизионных и радиоканалов, ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке».

Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич в эфире Радио Крым.Реалии назвал российскую жалобу в ЕСПЧ на Украину за «водную блокаду Крыма» «пропагандистским ходом».

«От России можно ожидать чего угодно на любом этапе, но это скорее правовая абракадабра, не имеющая никакой перспективы в ЕСПЧ, кроме информационно-пропагандистских. Я также думаю, что жалоба направлена именно на российского внутреннего потребителя: мол, мы же собирали какие-то данные про ущерб от деятельности Украины, и вот теперь их используем», – сказал Кориневич.

Он добавил, что «не может представить ситуацию, чтобы ЕСПЧ встал на сторону России».

Иск России против Украины – это информационный шум. Никакого результата от его рассмотрения не будет. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто.

«Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, я могу заверить, что у этого иска нет никаких шансов, чтобы быть удовлетворенным. И подан он Россией с пропагандистскою целью. Никаких результатов кроме информационного шума от этого не будет», – сказал Дмитрий Кулеба, сообщает сайт Главком.ua.

В комментарии Украинской службе «Радио Свобода» советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что в этой жалобе России в ЕСПЧ «нет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского».

«Из каждого телеприемника в России теперь ежедневно истерически звучит перечень «обвинений», «доказательств», поданных в ЕСПЧ. Парадокс в том, что России выгодна любая истерия, в данном случае отрицательное решение против России позволит им начать другую пропагандистскую кампанию – уже по дискредитации самого ЕСПЧ. Украина, и это ключевое, точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией. Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций», – сказал Михаил Подоляк.

Иск как параллельная реальность

Представитель Краевого совета украинцев Крыма (КСУК) Сергей Мокренюк считает, что жалоба России в ЕСПЧ – это попытка создать еще один фронт борьбы с Украиной.

«Иск подан не столько с юридической точки зрения, сколько в контексте войны. В нем нет достоверных фактов, аргументации и права. Больше – разговор о создании Россией еще одного фронта, параллельной реальности в информационной сфере. Мы видим, что Кремль везде продвигает неправдивые нарративы и пытается сделать их реальностью», – говорит Сергей Мокренюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

По его словам, в этом процессе – создании параллельной реальности, используются абсолютно все инструменты.

«У России для этого есть ресурсы, они создают неимоверное количество фейков, годиться все, чтобы давить на Украину», – отмечает Сергей Мокренюк.

Воды в Крыму для гражданских нужд, подчеркивает он, всегда было достаточно, однако Россия пытается юридически оформить в судах неправдивое требование.

«Мы видим манипулирование и извращение ситуации. Если взять объем воды, который потребляет население в Крыму, и объем, который используют военные объекты, все станет на свои места. Для местного населения водных ресурсов достаточно, для военных нужд – нет. К такому иску нужно относиться не более, как к манипуляции», – утверждает Сергей Мокренюк.

Без перспектив

Адвокат, правозащитник, участник общественной инициативы «Донбас-Донбасс» Олег Батюк считает, что у российской жалобы в ЕСПЧ нет достаточных перспектив.

«Те меры, которые Россия хотела обеспечить в соответствии с правилом 39 регламента ЕСПЧ – обеспечить подачу воды, уже отклонены ЕСПЧ. Если такая жалоба и будет принята, я не вижу перспектив, исходя из тех требований и возможностей, которые есть у ЕСПЧ», – говорит Олег Батюк корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он считает, что российские претензии, сформированные в иске против Украины, вероятно преследуют цели «переложить проблему и сделать виноватой Украину» за то, что происходит на оккупированных территориях.

«Хотя мы понимаем, что вся ответственность лежит на России. Этим кейсом Россия решает несколько задач, в том числе, создает и информационный повод для российских граждан, в попытке в очередной раз обвинить Украину во все возможных и невозможных грехах в неподаче воды, в притеснении русскоязычных, скромно умалчивая о своей роли в этих всех процессах», – подчеркивает Олег Батюк.