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Энтони Маки и Дэвид Харбор сыграют в смешной хоррор-комедии «У нас призрак»

Энтони Маки и Дэвид Харбор сыграют в хоррор-комедии "У нас призрак"

Netflix заполучил режиссёра Кристофера Лэндона («Счастливого Дня смерти») в свой новый проект «У нас призрак» (We Have a Ghost), а главные роли достались новоиспечённому Капитану Америка Энтони Маки и Дэвиду Харбору, которого сейчас можно также увидеть в проекте Marvel «Чёрная Вдова».

Сценарий к фильму написал сам Лэндон, также недавно блеснувший комедийным триллером «Дичь». Он основан на короткой истории «Эрнест».

В центре сюжета окажется призрак по имени Эрнест, который живёт в «доме с привидениями». Когда в дом въезжает Кевин, он начинает выкладывать видео с паранормальной активностью в свои соцсети, постепенно превращая Эрнеста в звезду мирового масштаба.

Дата выхода на стриминговом сервисе не называется.

26 июля, 2021 | Category: Новости, США, Шоу-бизнес
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