Энтони Маки и Дэвид Харбор сыграют в смешной хоррор-комедии «У нас призрак»

Netflix заполучил режиссёра Кристофера Лэндона («Счастливого Дня смерти») в свой новый проект «У нас призрак» (We Have a Ghost), а главные роли достались новоиспечённому Капитану Америка Энтони Маки и Дэвиду Харбору, которого сейчас можно также увидеть в проекте Marvel «Чёрная Вдова».

Сценарий к фильму написал сам Лэндон, также недавно блеснувший комедийным триллером «Дичь». Он основан на короткой истории «Эрнест».

В центре сюжета окажется призрак по имени Эрнест, который живёт в «доме с привидениями». Когда в дом въезжает Кевин, он начинает выкладывать видео с паранормальной активностью в свои соцсети, постепенно превращая Эрнеста в звезду мирового масштаба.

Дата выхода на стриминговом сервисе не называется.