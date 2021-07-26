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Дженнифер Лопес отметила день рождения с Беном Аффлеком в Сен-Тропе

В субботу Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения — ей исполнилось 52 года. И хотя грандиозной звездной вечеринки певица не устраивала, это событие оказалось в главных новостях уикенда. Причиной тому стала фотография с 48-летним Беном Аффлеком, которую Джей Ло опубликовала у себя в инстаграме, тем самым официально подтвердив возобновившийся роман с актером.

И выходные у пары удались на славу! В сеть попало несколько фотографий папарацци, запечатлевших влюбленных на борту роскошной яхты и во время прогулок по Сен-Тропе. Ну а отмечала свое 52-летие Лопес вместе с Беном в ресторане L’Opera.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес

 

Некоторые из присутствующих гостей уже успели поделиться своими фото и видео в инстаграме. Дженнифер явно пребывала в прекрасном настроении и с радостью принимала поздравления, ну а Бен увлеченно снимал все происходящее на смартфон.

 

 

 

 

После вечеринки пара прогулялась по набережной и совсем не скрывалась от папарацци. По-настоящему вирусным в сети стало и фото, опубликованное порталом TMZ. На борту яхты пара воспроизвела культовый момент из клипа Jenny From the Block — кадр, когда Аффлек прикасается к ягодицам Лопес (клип вышел в 2002 году, на тот момент звезды как раз встречались первый раз).

26 июля, 2021 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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