ДБР таємно почало прослуховувати співробітників “Прямого”

Державне бюро розслідувань продовжує тиск на опозиційні ЗМІ. Зокрема працівники ДБР почали прослуховувати співробітників телеканалу “Прямий”.

Про це йдеться в сюжеті “Прямого“.

З власних джерел редакції стало відомо, що журналістів телеканалу “Прямий” почали прослуховувати слідчі ДБР. Серед тих, за ким будуть цілодобово стежити – Володимир Сташевський, гендиректор каналу.

Ми працюємо чесно. І теперішнє прослуховування – це просто чергова спроба тиснути на телеканал Володимир Сташевський

Водночас за інформацією наших інсайдерів, ДБР має навіть відповідне рішення суду, яке дозволяє прослуховувати журналістів. Щоправда, в єдиному реєстрі досудових розслідувань воно не зареєстроване.

Як так може бути, журналісти “Прямого” намагалися дізнатися у представників ДБР, проте у пресслужбі не відповіли на телефонні дзвінки. Тож ми надіслали відповідний інформаційний запит електронною поштою, на який ми поки що також не отримали відповіді.

Влада тисне на “Прямий” і за допомогою славнозвісного Печерського районного суду Києва. Саме цей суд минулого року продовжив справу про купівлю-продаж каналу та дозволив проводити обшуки на “Прямому”. Такі дії суду журналісти розцінили як тиск на свободу слова. Крім того, паралельно з обшуками ДБР тиснула на канал і Нацрада з питань телебачення і радіомовлення, призначаючи на “Прямому” необґрунтовані перевірки.Нагадаємо, що востаннє до подібних спроб закрити рота опозиційним телеканалам вдавався президент-втікач Віктор Янукович.

Згодом народний депутат фракції “Європейська Солідарність” Микола Княжицький прокоментував дії Державного бюро розслідувань та ситуацію навколо телеканалу “Прямий“.

Він переконаний, що у демократичній країні неповинно бути жодного тиску засоби масової інформації.

“Законною є диктатура і авторитаризм з переслідуванням журналістів і політичних опонентів? Ні, звичайно. Очевидно, підслуховувати журналістів і працівників медіа – це злочин. Тим більше, якщо, між іншим, це медіа має відношення до опозиції. Тому що це двічі злочин. Бо в демократичній країні всі мають нормально існувати”, – підкреслив нардеп.За його словами дії ДБР та ситуація навколо телеканалу “Прямий” свідчить, що державна політика взяла курс на придушення свободи слова.

“І справді, до 19 року нічого схожого не було. Складно було собі уявити, що це можливо. Я пам’ятаю, виникали скандали, коли хтось там довідку в банк запросив про зарплати журналістів одного каналу. Якісь такі речі були, і це викликало величезний суспільний резонанс”, – нагадав Княжицький.

Пам’ятаю, коли прослуховували журналістів “Схем”, здається, і теж вони подали до суду та виграли суд. І теж була величезна міжнародна реакція. Але це була самодіяльність, а не була державна політика”, – пояснив народний обранець.“А те, що зараз відбувається з медіа – очевидно, це державна політика на придушення свободи слова. І ми бачимо, що олігархічні медіа, які фактично роблять все для того, щоб українська мова була знищена, вони підтримуються, на їхні порушення ніхто не звертає уваги. А демократичні опозиційні медіа прослуховуються. Звичайно, це неприпустимо”, – заявив представник “Європейської Солідарності”.

– Для кого і чому це потрібно?

“На кого працює ДБР, ми з “плівок Труби” чудово бачили і розуміли. ДБР обслуговує Офіс президента і виконує їхні вказівки. І через те жодних сумнівів у тому, що журналістів переслідують через те, що вони просто не підтримують владу, у мене немає”, – зауважив нардеп.

Він переконує, що ДБР – це просто інструмент для переслідування вільного слова і для встановлення авторитарного режиму.

“Звичайно, це неприпустимо, і суспільство повинно про це говорити. Мовчати про це точно не можна”, – додав Княжицький.