Дакота Джонсон и Крис Мартин проводят романтический уикенд на Майорке

31-летняя Дакота Джонсон и 44-летний Крис Мартин были замечены вместе на отдыхе в Испании. Звезда «Пятидесяти оттенков серого» и фронтмен группы Coldplay насладились морской прогулкой на лодке в Пальма-де-Майорке, а после были замечены местными папарацци.

Дакота и Крис, взявшись за руки, шли по порту, когда вернулись на сушу. На них были бейсболки и пляжные наряды. Во время морского путешествия возлюбленным, судя по тому, что Крис накинул на плечи полотенце, удалось и искупаться.

У Дакоты сейчас перерыв между съемками: в настоящее время она занята работой над экранизацией романа Джейн Остин «Доводы рассудка», первые кадры из которой месяц назад появились на сайте Netflix. Дакота в новом фильме играет главную роль.

Слухи, что звезды помолвлены, появились в декабре прошлого года, однако пока не получили подтверждения. Дакота и Крис встречаются в общей сложности три года — в 2019 году они делали перерыв в отношениях, но уже в 2020 году их чувства вспыхнули с новой силой. Они даже приобрели роскошный особняк в Малибу площадью 500 метров за 12,5 миллиона долларов, где хватит места не только им самим, но и детям Криса от прошлого брака.

Крис Мартин, напомним, 10 лет состоял в браке с голливудской звездой Гвинет Пэлтроу, с которой воспитывает двоих детей: 17-летнюю Эппл и 15-летнего Мозеса. Дакота, кстати, с удовольствием проводит время с детьми своего мужа от первого брака, а Гвинет Пэлтроу всячески этому способствует.