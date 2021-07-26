 

 
«  
  »

Число жертв наводнений и оползней в Индии достигло 164

Число жертв непогоды в штате Махараштра в Индии достигло 164, еще более сотни человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает издание The Indian Express со ссылкой на местное управление по борьбе с чрезвычайными ситуациями.

Заместитель главного министра штата Аджит Павар посетил пострадавшие районы. До некоторых территорий ему пришлось добираться на лодке. Он пообщался с пострадавшими и гарантировал им предоставление любой необходимой помощи для восстановления после бедствия.

О скором направлении гуманитарной помощи гражданам затопленных регионов также заявил главный министр штата Махараштра Уддхав Теккерей. «Пострадавшим от наводнения немедленно предоставят еду, одежду, медикаменты и другие необходимые ресурсы. Районной администрации дано указание, что технические проблемы не должны мешать оказанию поддержки», — подчеркнул он.

26 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
????????...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  