Биткоин взлетел на $60 млрд на слухах о планах Amazon принимать криптоплатежи

Рынок криптовалют пытается отскочить от «дна» после продолжавшегося три месяца падения, стершего в прах капитализацию токенов на 1,3 триллиона долларов — сумму, сопоставимую с ВВП России. В понедельник курс биткоина подскочил на 12% и увеличил недельный рост до 25% на слухах о том, что крупнейший в США онлайн-ритейлер Amazon начнет принимать платежи в криптовалюте.

О планах лондонскому изданию Citi A.M. рассказал источник внутри компании, по словам которого директива «идет с самого верха», причем проект находится в высокой степени готовности и может быть запущен до конца этого года.

Спекуляции на тему вхождения Amazon в криптоиндустрию появились после того, как компания на прошлой неделе открыла вакансию руководителя блокчейн проектов, отмечает CoinTelegraph.

«После Tesla и PayPal участники крипторынка мечтают о том, чтобы крупнейшая торговая площадка поддержала Биткоин», — отмечает ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

Фактически же держатели криптовалют в развитых экономиках уже сейчас могут пользоваться преимуществами расчетов в цифровых валютах: доступны банковские криптокарты, привязанные к кошельку с цифровыми валютами, с помощью которых можно производить мгновенную конвертацию из биткоина в любые цифровые активы, либо же платить первой криптовалютой.

«Поэтому ожидания прямого заявления одного из крупнейших ритейлеров — это скорее важный психологический нюанс. Конечно, платить тем же USDT напрямую или биткоином было бы выгоднее и проще, однако возможность такая есть уже сейчас», — указывает Купцикевич.

На 15.13 мск биткоин, по данным Сoinmarketcap торгуется по 38444 доллара за единицу, прибавляя 60 млрд долларов капитализации за сутки и переписывая максимумы за 6 недель.

Ethereum дорожает 8,44%, до 2344 доллара. Общая капитализация рынка криптовалют увеличилась на 151 млрд долларов за 24 часа и на 336 млрд долларов с минимумов, показанных на прошлой неделе.

Причиной резкого роста могла стать массивная ликвидация коротких позиций почти на 900 млн долларов, отмечает Купцикевич. По его прогнозу, уровни около 40 тысяч долларов по биткоину могут оказаться привлекательными для фиксации прибыли теми инвесторами, которые зашли на рынок около 20 тысяч и не дождались роста выше 65 тысяч.

«Низкие торговые объемы в последнее время также настраивают на осторожность, так как они указывают на легкость манипуляций рынком относительно небольшими объемами капитала», — предупреждает эксперт.