14 країн Євросоюзу дозволили в’їзд для українських туристів

У рамках послаблення обмежень, запроваджених раніше для протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, 14 країн Європейського Союзу дозволили в’їзд для українських туристів.

Про це повідомляє прес-служба МЗС.

“Країна за країною повертаємо повноцінну дію безвізу з ЄС. Свобода подорожей українців – серед пріоритетів МЗС”, – сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Зовнішньополітичне відомство нагадало, що нещодавно Рада ЄС включила Україну до рекомендованого переліку третіх країн, для громадян яких пропонується скасувати тимчасові обмеження на необов’язкові поїздки до Європейського Союзу.

“Згідно з рекомендацією Ради ЄС одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія. У більшість країн для в’їзду необхідне свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест”, – зазначили в МЗС України.