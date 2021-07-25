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Япония вышла в лидеры медального зачета Олимпиады

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Японец Юто Хоригоме стал первым победителем в скейтборде в истории Олимпийских игр. Для Страны восходящего солнца это «золото» стало третьим на ОИ-2020. Также в ее активе одно «серебро». Таким образом Япония стала на какое-то время лидером в неофициальном командном зачете.

У Китая три золотых медали и две бронзовых. У команды США — одно «золото», два «серебра» и четыре «бронзы».

Российская сборная пока на четвертом месте, поделив его в Австралией. У обеих команд по одной медали каждого достоинства.

25 июля, 2021 | Category: Мир, Новости
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