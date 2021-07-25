В Верховную раду Украины внесли законопроект о лишении украинцев гражданства за получение российского паспорта

Авторами законопроекта являются депутаты Савчук Оксана Савчук, Наталья Пипа и Николай Княжицкий. Его текст еще не опубликован. Сам документ передан на рассмотрение руководству парламента.

Сообщается, что авторы законопроекта предлагают лишать гражданства в случае, если гражданин Украины «добровольно вступает в гражданство страны-агрессора».

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства» от 16 июля, в рамках которого предлагается ввести в декларации чиновников новую графу о наличии гражданства других стран или вида на жительство.