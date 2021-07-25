Том Круз нашел способ впечатлить молодую избранницу

Актер «Миссии невыполнима» арендовал яхту Романа Абрамовича.
Звезда «Миссии невыполнима», актер Том Круз организовал для молодой избранницы эффектный сюрприз. Легким движением руки голливудский секс-символ сумел приятно удивить собственную возлюбленную.
На днях же стало известно, что Круз решил сделать широкий жест и специально для Хейли арендовал яхту самого Романа Абрамовича. Там парочка отдыхает уже целую неделю. На этой же яхте Круз прибыл в Корнуолл, где совсем скоро продолжатся съемки «Миссии», сообщает People Talk.
В Сети, тем временем, ждут, когда Круз захочет жениться вновь. Все предыдущие браки актера закончились провалом.
В разговоре с порталом Popcornnews стремление Круза к женщинам помоложе объяснила семейный и детский психолог Татьяна Семенко. Так, журналистам эксперт объяснила: далеко не всегда любовь мужчины к женщинам более младшего возраста говорит о комплексах, но в некоторых случаях они действительно присутствуют.
«Такая страсть может говорить о комплексах, а может не говорить. Есть, конечно, категории мужчин, считающие, что отблеск молодой партнерши падает и на них. Но! Как мужчины, так и женщины 50+ нередко выглядят не очень, поэтому выбора у них нет, и они предпочитают смиряться с этой ситуацией. При этом девушки очень редко заглядываются на мужчин 50+, которые находятся не в форме, потому что это нефизиологично. В случае с Крузом актер выглядит превосходно», — выдала свое экспертное заключение она.
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