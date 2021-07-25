Том Круз нашел способ впечатлить молодую избранницу

Звезда «Миссии невыполнима», актер Том Круз организовал для молодой избранницы эффектный сюрприз. Легким движением руки голливудский секс-символ сумел приятно удивить собственную возлюбленную.

Не так давно стало известно, что Круз закрутил роман с коллегой по съемочной площадке Хейли Этвелл. Актриса младше своего опытного коллеги на 20 лет, но этот факт ни саму Хейли, ни Круза не смущает. Ранее влюбленные уже появлялись вместе на Уимблдоне, тем самым, подтвердив, что настроены серьезно.

На днях же стало известно, что Круз решил сделать широкий жест и специально для Хейли арендовал яхту самого Романа Абрамовича. Там парочка отдыхает уже целую неделю. На этой же яхте Круз прибыл в Корнуолл, где совсем скоро продолжатся съемки «Миссии», сообщает People Talk.

В Сети, тем временем, ждут, когда Круз захочет жениться вновь. Все предыдущие браки актера закончились провалом.

В разговоре с порталом Popcornnews стремление Круза к женщинам помоложе объяснила семейный и детский психолог Татьяна Семенко. Так, журналистам эксперт объяснила: далеко не всегда любовь мужчины к женщинам более младшего возраста говорит о комплексах, но в некоторых случаях они действительно присутствуют.