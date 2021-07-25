Скончался звезда фильмов «Гладиатор» и «Храброе сердце»

Стало известно, что звезда фильмов «Гладиатор» с Расселом Кроу и «Храброе сердце» с Мэлом Гибсоном 65-летний актер Майк Митчелл скончался во время отдыха на территории Турции.

Как сообщает издание Daily Star, его смерть наступила на яхте из-за проблем с сердцем. С 2006 года артиста мучали периодические сердечные приступы.

«В это было трудно поверить. Мы потеряли замечательного актера, честного человека и настоящего друга. Выражаем соболезнования его супруге и семье», — рассказали близкие друзья Майкла в беседе с изданием.

Отметим, что до актерской карьеры Митчелл занимался рестлингом. В 1994 году его называли самым сильным человеком в Великобритании. В 2010 году он получил премию «Живая Легенда» за заслуги в этом виде спорта.

За свою жизнь он снимался с такими известными актерами, как: Эндрю Гарфилд, Дэвид Моррисси, Питер Маллинз, Шон Бин, Джон Хеншоу, Тара Кардинал, Билл Мюррей, Крэйг Фэйрбрасс и многими другими.