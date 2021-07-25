Селена Гомес закрутила новый роман

Бывшая возлюбленная Джастина Бибера Селена Гомес закрутила новый роман. После прощания с музыкантом Селена впала в жесточайшую депрессию, из которой не выходила месяцами.

Пока сам Бибер женился на Хейли, Селена продолжала страдать, судорожно меняла имидж и даже лежала в больнице.

Сейчас, судя по всему, личная жизнь брюнетки налаживается. На днях Селена устроила публичный флирт с радиоведущим Райаном Сикрестом в студии во время прямого эфира. Гомес вовсю улыбалась ведущему и вела себя весьма кокетливо.

Позже Сикрест только подогрел слухи об их романе, разместив обращение в честь дня рождения последней.

«Празднуем! Поздравляю тебя @selenagomez – с днем рождения!», — обратился он.

На снимке Селена выглядела очень эффектно: густые волосы Гомес распустила, а Райан сиял позади нее, одетый в накрахмаленную белую рубашку. Фанаты тут же начали желать Гомес счастья.