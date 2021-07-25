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Роль Бэтгерл досталась звезде мюзикла «На высотах Нью-Йорка»

Роль Бэтгерл досталась звезде мюзикла "На высотах Нью-Йорка"

Студии Warner и DC определились с актрисой, которая исполнит главную роль в сольнике о Бэтгерл.

Партия досталась 26-летней Лесли Грейс, известной по нашумевшему мюзиклу «На высотах Нью-Йорка». Ее конкурентками были Зои Дойч, Изабела Монер из «Сикарио 2» и Хейли Лу Ричардсон из подростковой лав-стори «В метре друг от друга».

Напомним, Бэтгерл — супергеройский псевдоним Барбары Гордон, дочери комиссара Готэма Джеймса Гордона. Сюжет предстоящего фильма, разрабатываемого для потокового сервиса HBO Max, держится в секрете. Сценарий готовит Кристина Ходсон («Хищные птицы»), а режиссурой займутся Адиль Эль Арби и Билал Фалла («Плохие парни навсегда»).

25 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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