Президент Мексики предложил создать в регионе аналог ЕС

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил странам Латинской Америки и Карибского бассейна работать над большей интеграцией внутри региона и создать в нем аналог Евросоюза.

«Предложение состоит в том, чтобы создать что-то подобное Евросоюзу с учетом нашей истории, действительности и идентичностей. Если мыслить в этом же ключе, нельзя исключать замену Организации американских государств на по-настоящему независимую организацию, которая не будет чьим-то прислужником, а будет выступать в качестве посредника по просьбе и с согласия конфликтующих сторон в вопросах, касающихся прав человека», — рассказал Обрадор в ходе саммита глав МИД государств — членов Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна в Мексике.

В то же время он признал, что в настоящее время его предложение может «звучать как утопия». «Однако нужно помнить, что если не ставить себе высшие цели на будущее, то ничего не достичь, и поэтому стоит попытаться», — заявил Обрадор.

Президент Мексики также призвал страны региона не закрывать свои экономики от других стран-экспортеров и подчеркнул важность диалога с США.