Операція з викрадення Чауса була санкціонована та під контролем Зеленського — деталі

Операція з викрадення Чауса була санкціонована та під контролем Зеленського, але він фанатично намагається уникнути відповідальності, хоча для міжнародних партнерів України все вже давно зрозуміло.

Звільнення голови Служби зовнішньої розвідки Валерія Кондратюка – це покарання “стрілочника” через скандал з викраденням екс-судді Чауса в Молдові, щоб відвести гнів Зеленського від Єрмака і Демченка.

Про це пише головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов.

Він також оприлюднив документ з Молдови – міжнародно-правове доручення від 14 квітня 2021 року, в якому викладені встановлені молдавськими правоохоронцями обставини справи.

Згадав, як Валерія Кондратюка офіс президента направив на телеефір для спростування спецоперації по “вагнерівцям” – і заради хороших відносин із Зеленським та Єрмаком Кондратюк пішов на ефір і був змушений мене критикувати і спростовувати факти провалу спецоперації, хоча знав, що я говорю правду. І ось сьогодні Кондратюка звільнили, Зеленський і Єрмак просто витерли об нього ноги, зробили “стрілочником” за провал спецоперації з викрадення екс-судді Миколи Чауса з Молдови. Юрій Бутусов

Він зазначає – генеральний прокурор Республіки Молдова Олександр Стояногло заявив офіційно, що до викрадення біглого судді-хабарника Миколи Чауса причетні спецслужби України.

“Насправді, розслідування Молдова провела ще у квітні, але до моменту дострокових виборів у липні Майя Санду не хотіла розкручувати невигідний для неї скандал з дружньою Україною”, – констатує журналіст.

Цензор.Нет отримав від джерел в Молдові міжнародно-правове доручення від 14 квітня 2021 року, в якому викладені встановлені молдавськими правоохоронцями обставини справи. Отримавши всю повноту влади, президент Санду не збирається мовчати щодо цього інциденту, оскільки вважає неузгоджені і демонстративні дії з викрадення Чауса проявом неповаги і втручанням у внутрішні справи, і цю неповагу Молдова не має наміру нам спустити просто так. Юрій Бутусов

Зокрема, в тексті доручення Генпрокуратури Молдови зазначається:

1. Молдова затримала учасника викрадення – свого громадянина Михайла Кодрянова, який придбав три автомашини для проведення операції (в червні влада Молдови повідомила про затримання ще одного учасника операції).

2. Миколу Чауса і його охоронця Олексія Кириличенка захопили і викрали о 12.10, серед білого дня в центрі Кишинева, біля будинку, де проживав Чаус (було багато свідків, викрадення знімали на телефони!). Охоронця залишили в машині, а Чауса пересадили в іншу машину, потім його переміщення не встановлені. Однак в тексті доручення міститься запит на повну інформацію про машину посольства України, на якій пересувався військовий аташе Сметанюк (в травні влада Молдови показали відео, як нібито на цій самій Тойоті Сметанюк нібито вивозить Чауса з Молдови).

3. Молдова згідно з міждержавною угодою про правову допомогу запросила відомості про особу, документах і перетин кордонів 12 громадян України, які обґрунтовано підозрюються у причетності до викрадення:

Михайло Булега;

Олег Стадник;

Богдан Кузьмак;

Тарас Штойко;

Юрій Ткач;

Юрій Коваленко;

Андрій Солтис;

Едуард Ставицький;

Роман Кожушко;

Олександр Костенюк;

Олексій Нечаєв;

Олексій Сотников

Також запрошена інформація про 2 співробітників посольства України:

Сергій Сметанюк;

Олексій Брагівець.

4. До доручення додаються копії паспортів 12 громадян України.

Президент Санду вимагала на переговорах з президентом Зеленським надати всю інформацію, яку запросила прокуратура. Генпрокурор Стояногло зробив публічну заяву, оскільки, відповідно до джерел Цензор.Нет, Україна досі не надала жодної відповіді на доручення Молдови. Хоча низка громадян із запиту перебували на території Молдови … зі своїми справжніми документами. За даними українських ЗМІ, низка цих людей можуть бути пов’язані з Головним управлінням розвідки Міноборони. Сказати правду про них – кримінальна справа, обдурити – скандал тільки посилиться, оскільки вони по-справжньому засвітилися Юрій Бутусов

“У чому причина скандалу і звільнень, і чому Зеленський все ще не може пред’явити Чауса? Операція була санкціонована самим президентом Зеленським, і здійснювалася начальником ГУР МО Кирилом Будановим з відома глави ОП Єрмака, начальника комітету з розвідки Демченка, заступника голови ОП Машовця. До неї залучалися і глава СЗР Кондратюк, і глава СБУ Баканов”, – повідомляє журналіст.

Він зауважує, що прийнятий у 2020 році Закон про розвідку прямо забороняє залучати розвідувальні органи в інтересах правоохоронної діяльності.

Бутусов також констатує, що викрадення Чауса організоване так бездарно, щоб повністю провалити участь ГУР МО в Молдові, і дискредитувати зв’язок Майї Санду з Україною напередодні дострокових парламентських виборів.

Виникає враження, що хтось в Києві навмисно підлаштував це викрадення в такому безглуздому авральному порядку, щоб агентура ГУР МО повністю засвітилася, щоб влаштувати скандал.Річ у тому, що ГУР МО уважно спостерігав (скажімо так) за президентськими виборами в Молдові для протидії спецслужбам Росії, які системно працювали проти команди Санду. І про нашу роботу напевно стало відомо в Москві – адже відкритий русофіл і співавтор Харківських угод Руслан Демченко на посаді начальника комітету з розвідки отримує інформацію про роботу ГУР МО, і не повинно бути сумнівів, що Демченко передає в Москву все важливе про діяльність нашої розвідки Юрій Бутусов

“Кондратюк непричетний безпосередньо до провалу в Молдові, але його зробили “стрілочником”, тому що таке звільнення дозволяє відвести звинувачення від самого Єрмака і Демченка, які добре розібралися в психології Зеленського. Кондратюка в офісі звинувачують в тому, що СЗР не змогла знайти важелі впливу в Молдові і погасити скандал. Його використовували для “відмазки” по “вагнергейту”, а коли “відпрацювали”, то негайно облили брудом і викинули – повчальний приклад”, – вважає Бутусов.

“Судячи з усього, Кондратюк не остання “жертва” Чауса – адже скандального суддю-утікача досі не можуть знайти в Україні. Хоча його активно шукає НАБУ, і як кажуть, детективи припускають наявність Чауса в ГУР МОУ. Чаус повинен бути негайно виданий в НАБУ для завершення розслідування по корупційній справі, для розслідування обставин його втечі у 2016-му році і викрадення у 21-му, подальше його приховування категорично неприпустиме, і ті, хто беруть участь в цих незаконних діях, самі будуть притягнуті до кримінальної відповідальності», – резюмує журналіст.