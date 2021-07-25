Настоящий орк: поклонник «Властелина колец» решился на опасную ампутацию

Каждый фанат франшизы «Звездные войны» знает о том, что только Ситхи все возводят в абсолют. Однако подобного выражения нет во вселенной «Властелина колец».

Некоторые поклонники серии считают, что им ничто не истинно и все дозволено. Так, например, фанат произведений Джона Толкина из Бразилии решил сделать из себя настоящего орка.

По стечению обстоятельств, парень работал мастером по татуировкам. В какой-то момент он решил воспользоваться своими профессиональными навыками, чтобы забить 99% своего тела, став при этом почти копией урук-хая.

Его зовут Фернандо Франко, он зарабатывает на жизнь в небольшом собственном тату-салоне, а теперь, видимо, планирует промышлять «охотой на хоббитов».

Фернандо сейчас напоминает человека, который никогда не выходил из угольной шахты. Для большей схожести с орками он также удалил себе нос, подрезал уши и сделал разрез на языке.

Но, и этого ему показалось мало. Парень имплантировал себе рога, заменил зубы на клыки, а глазные яблоки татуировал специальной черной краской.

Он проживает в городе Татуи, это недалеко от крупного города-курорта Сан-Паулу, там живет около 100 тысяч человек. Среди местных Франко уже успел стать местной знаменитостью, пишет издание The Daily Mail.

В социальных сетях шутят, что Саурон затемнил разум мужчины. Сам он утверждает, что просто пристрастился к боли от игл. По его словам, изначально ему не хотелось удалять нос, но желание стать орком было слишком велико.