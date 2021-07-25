«Нафтогаз»: Киев не устроит транзит российского газа в обмен на дорогостоящий импорт топлива

Так Витренко отреагировал на слова главы «Газпрома» Алексея Миллера, который заявил, что российская сторона готова к продолжению транзита топлива через украинскую территорию после 2024 года, несмотря на запуск газопровода «Северный поток-2».

По мнению главы «Нафтогаза», предложения «Газпрома» перекликаются с заявлениями президента России Владимира Путина и подтверждают желание Москвы, чтобы Киев договаривался о транзите газа напрямую.

«Но эти договоренности — и Путин намекал на это прямо — включали и импорт российского газа. И так всегда было, что россияне настаивали, чтобы мы покупали много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной. И результатом всего этого было то, что мы в среднем платили на $5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит», — рассказал Витренко.

Он отметил, что сейчас Украина тратит на импорт газа меньше, чем получает за транзит, и таким образом остается в плюсе и пополняет государственный бюджет. «Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны», — заявил глава «Нафтогаза».

Витренко добавил, что Украина не сможет верить России, даже если она гарантирует продолжение транзита газа на десять лет. «Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии… очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину», — подытожил он.

Напомним, 22 июля на фоне сделки США и Германии по «Северному потоку-2» глава «Газпрома» Миллер заявил, что Россия готова поставлять топливо через территорию Украины, исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы.