Лопес официально подтвердила роман с Аффлеком

Певица похвасталась потрясающей фигурой в купальнике, а в конце поста Instagram поклонников ждал сюрприз.

Возобновившийся роман Дженнифер Лопес и Бена Аффлека давно не секрет, но до сих пор пара не посвящала друг другу посты в соцсетях. В эту субботу, 24 июля, поп-звезда отметила 52-летие, отправившись в романтическое путешествие на яхте вместе с Аффлеком.

Джей Ло поделилась кадрами в бикини, во всей красе продемонстрировав спортивное тело. Образ дополнили яркая накидка с цветочным узором, шляпа и большое количество украшений.

Но певица не только доказала, что по-прежнему выглядит горячо в своем возрасте, в конце карусели с фото поклонников ждал сюрприз.

На последнем кадре Бен в синей рубашке с закатанными рукавами нежно целует Дженнифер, обняв ее за плечи. Снимок с поцелуем вызвал бурную реакцию в комментариях.

«Беннифер навсегда», «Вы выглядите суперсчастливыми», «Мне нравится, что вы подтвердили отношения официально лучшим из возможных способов», «Самый счастливый день рождения, безумно красивая», – написали восхищенные подписчики.

Лопес и Аффлек, получившие прозвище Беннифер, были помолвлены с 2002 по 2004 год. В начале этого года знаменитости снова сошлись после того, как Дженнифер рассталась со своим женихом Алексом Родригесом.

Источник фото: Legion-Media