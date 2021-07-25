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Кинокритики выбрали главный хит лета

Кинокритики высоко оценили картину «Главный герой» с актером Райаном Рейнольдсом и нарекли ее главным хитом лета еще до выхода в массовый прокат, пишет iReactor.

Многие из посетивших премьеру фильма назвали комедию лучшей кинолентой о видеоиграх. Зрители особенно отметили спецэффекты, юмор и игру актеров, задействованных в фильме.

«»Главный герой» — лучший фильм о видеоиграх из когда-либо созданных. Тем не менее даже не геймерам понравится», — отметил один из критиков на просторах платформы Rotten Tomatoes.

Отмечается, что на экраны кинотеатров «Главный герой» выйдет 12 августа.

25 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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