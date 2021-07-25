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Кевин Смит снимет комедию «Клерки 3», названа дата старта съемок

Кевин Смит снимет комедию "Клерки 3", названа дата старта съемок

Американский режиссер, сценарист и актер Кевин Смит в следующем месяце запустит съемки третьей части своей комедии «Клерки». Работа над картиной начнется в штате Нью Джерси.

Действие по-прежнему будет разворачиваться в вымышленной вселенной View Askewniverse, самыми известными персонажами которой являются Джей и Молчаливый Боб. Смит уже вписал их в сценарий «Клерков 3» и сам вернется о образу Молчаливого Боба. Он же займется постановкой комедии. Вернутся к своим ролям и все звезды предыдущих двух фильмов: Джейсон Мьюс снова примерит образ Джея, Джефф Андерсон – Рэндалла, Брайан О’Халлоран – Данте, а Розарио Доусон – Бекки.

По сюжету постаревший Данте после тяжелого сердечного приступа поручит друзьям снять фильм, увековечивающий его жизнь в магазине, с которого все началось. Смит планирует максимально воссоздать атмосферу оригинальной картины 1993 года. Когда фильм выйдет на экраны, пока неизвестно.

25 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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