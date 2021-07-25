США рассмотрят введение обязательной вакцинации и возвращение масочного режима «Нафтогаз»: Киев не устроит транзит российского газа в обмен на дорогостоящий импорт топлива » Израильские ученые выяснили — крысы, как и люди, стараются помогать знакомым Jul. 24th, 2021 at 8:00 PM Inbal Ben-Ami Bartal (CC BY 4.0) Учёные из Израиля установили, что крысы, как и люди, в подавляющем большинстве помогают только своим знакомым особям. Это подтверждает наличие эмпатических чувств у животных и роднит их психику с человеческим восприятием. Автор исследования Инбал Бен-Ами Бартал из Университета Тель-Авива рассказал, что они использовали систему с ловушками. Сначала крыс помещали таким образом, чтобы запертой оказывалась совершенно незнакомая особь. В этом случае грызуны выказывали обеспокоенность, но не стремились помогать сородичу выбраться. Когда же его заменяли на крысу из ближайшего круга, то поведение подопытного в корне менялось. Он начинал активно искать пути возможного решения сложившейся ситуации и всячески помогал знакомой особи выбраться из затруднительного положения. Как отметили специалисты, в обоих случаях в коре мозга грызуна активизировались области, отвечающие за эмпатию. Вот только с незнакомцем это была единственная реакция. В случае же с «родственной крысой», запускался ещё один процесс, отвечающий за вознаграждение и получение удовольствия. Понимание работы мозга крыс, старающихся помогать только своим соратникам, лучше объясняет природу человека. В современном обществе социальное взаимодействие необходимо, но люди охотнее помогают только тем, кого знают. Этот накладывает ряд ограничений, так как существует множество ситуаций, когда от незнакомцев ждут слаженной работы и взаимопомощи. Учёные объяснили, что пока не знают, как можно активизировать участок мозга, ответственный за удовольствие и получение награды, чтобы научить людей охотнее помогать друг другу.Источник: popme