Геном саблезубой кошки раскрыл особенности ее поведения

Ученым из Дании впервые удалось нанести на карту весь ядерный геном саблезубой кошки, в результате чего они смогли понять, какие гены этого животного были наиболее важными для его эволюции.



Исследование опубликовано в журнале Current Biology. Саблезубые кошки наряду с мамонтами и шерстистыми носорогами — одни из самых известных животных эпохи плейстоцена. Поэтому они являются объектом множества исследований, но полный ядерный геном саблезубой кошки (Homotherium latidens) удалось расшифровать лишь ученым из Копенгагенского университета (Дания).

ДНК извлекли из окаменелости, найденной в вечной мерзлоте на территории Канады. Датировка находки — не менее 47,5 тысячи лет. Ученые использовали сравнительный анализ с современными видами кошек — львов и тигров. Генетические данные показали, что саблезубые кошки обладали гораздо большим генетическим разнообразием по сравнению с современными видами кошачьих.

В связи с этим ученые предположили, что подобные большие кошки были весьма разнообразны в те времена и их было много. Выяснилось, что пути Homotherium latidens и современных кошек разошлись около 22,5 миллиона лет назад, то есть раньше, чем линия наших предков отделилась от гиббонов. А еще анализ показал, какие гены были особенно важны у этих животных.

Так, удалось выяснить, что саблезубые хищники, вероятно, были высокоэффективными охотниками: у них было хорошее дневное зрение, мощные костная, сердечно-сосудистая и дыхательная системы, а также сложное социальное поведение. Таким образом, они должны были обладать большой выносливостью при беге.

Поэтому ученые считают, что саблезубые кошки охотились стаями и преследовали добычу до тех пор, пока та не падала от изнеможения. Охота при этом происходила в дневное время. Саблезубые кошки были чрезвычайно успешным видом и обитали на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды, в течение миллионов лет.