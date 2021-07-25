Дочери Сталлоне в откровенных мини устроили «битву» стройных ног

Три красавицы-дочери Сильвестра Сталлоне устроил битву стройных ног на совместном фото с отцом. Не так давно средняя дочь актера Систин снялась в новом фильме.

На его премьеру она пришла в дерзком мини изумрудного цвета, став королевой вечера. Пропустить дебют сестры не могли и две другие дочери Сталлоне — девушки также появились на красной дорожке, засветив загорелые лодыжки.

Уже после мероприятия поздравить дочь с очередной кинопобедой решил и сам Сильвестр. Момент дочернего триумфа актер решил запечатлеть, сфотографировавшись с наследницами.

Кто из девушек выглядел красивее всего, фанаты ответить затруднились, но отметили — с такой артиллерией Сталлоне ничего не должно быть страшно.