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Дочери Сталлоне в откровенных мини устроили «битву» стройных ног

Три красавицы-дочери Сильвестра Сталлоне устроил битву стройных ног на совместном фото с отцом. Не так давно средняя дочь актера Систин снялась в новом фильме.

На его премьеру она пришла в дерзком мини изумрудного цвета, став королевой вечера. Пропустить дебют сестры не могли и две другие дочери Сталлоне — девушки также появились на красной дорожке, засветив загорелые лодыжки.

Уже после мероприятия поздравить дочь с очередной кинопобедой решил и сам Сильвестр. Момент дочернего триумфа актер решил запечатлеть, сфотографировавшись с наследницами.

Кто из девушек выглядел красивее всего, фанаты ответить затруднились, но отметили — с такой артиллерией Сталлоне ничего не должно быть страшно.

«Три грации», «Красавицы писаные», «Бомбиты», «Просто счастливчик! И девочки — красавицы», — писали ему.

25 июля, 2021 | Category: Шоу-бизнес
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