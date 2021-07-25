Алисия Викандер рассказала, на каком этапе находится работа над сиквелом «Лары Крофт»

Разработку сиквела «Расхитительницы гробниц: Лары Крофт» 2018 года прервала пандемия и из проекта успел уйти режиссер. Тем не менее, по словам исполнительницы главной роли Алисии Викандер, от проекта полностью не отказались и в нем даже есть определенные подвижки. Как сообщает Collider, стартовала работа над сценарием картины с предварительным названием «Расхитительница гробниц: Обсидиан».

На вопрос журналистов, ведется ли работа над сиквелом, Викандер ответила: «До ковида я бы сказала да. И я думаю это все еще да. Это не зеленый свет, но сценарий находится в разработке, и, мне кажется, все рады, и я бы с радостью вернулась к Ларе снова». Актриса также отметила, что проект находится на очень ранней стадии, но отметила, что с нетерпением ждет дня, когда сможет прочесть первую версию скрипта.

Напомним, экшн 2018 года собрал в прокате 275 миллионов долларов, несмотря на скепсис фанатов Анджелины Джоли, сможет ли Викандер превзойти ее в образе Лары Крофт, и был назначен сиквел. Однако в октябре 2020 года он пропал из графика релизов студии MGM. Впрочем, три месяца спустя стало известно, что у проекта появился новый режиссер. Им стала постановщица «Страны Лавкрафта» Миша Грин.