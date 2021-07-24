В США заявили об «огромной проблеме» из-за ухода из Афганистана

США ожидает «огромная проблема» из-за отвода войск из Афганистана, считает отставной генерал Джек Кин.

Как передает Fox News, он считает, что администрация президента Джо Байдена не продумала стратегию для афганских войск, чтобы те удержали свои позиции после ухода американцев.

В результате Афганистану грозит активизация террористов, «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) может получить контроль над страной. Также возможно возвращение других экстремистских организаций — «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (организации запрещены в России).

Напомним, после начала вывода войск США и НАТО 1 мая в Афганистане активизировались талибы. Боевики утверждают, что взяли под свой контроль около 90 из 400 провинций страны.